 Feyenoord’dan 6 gol – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    ’dan 6 gol

    Feyenoord’dan 6 gol
    'nin 'nde perşembe günkü rakibi Feyenoord, 15. hafta maçında Rotterdam'ı yarım düzine golle mağlup etti: 6-1. Vilhena, Toornstra, Jörgensen (2), Botteghin ve Elia'nın golleriyle zafere ulaşan puanını 36'ya yükselterek liderlik koltuğunu korudu.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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