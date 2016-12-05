 Fener’e şok – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Fener’e şok

    Fener’e şok

    Kanarya, deplasmanında dağıldı. Başlangıç düdüğünden itibaren maçı geride götüren sarı-lacivertliler, 2. yenilgisini aldı.

    Basketbolda günün sürprizi Bursa'da yaşandı. Ligin 9. haftasında Tofaş'a konuk olan Fenerbahçe, salondan 81- 72'lik yenilgiyle ayrıldı. Başlangıç düdüğünden itibaren taraftarının da desteğiyle maça ağırlığını koyan ev sahibi, ilk periyodu 27-18 üstün tamamladı. Crocker ve Micic'in sayılarıyla F.Bahçe'ye üstünlük sağlayan , soyunda odasına da 48-38 önde girdi.

    VESELY KURTARAMADI!
    Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla geçerken, sarı-lacivertliler son bölümde sert savunma uyguladı. Ancak Zeljko Obradovic'in öğrencileri hücumda etkisiz kaldı. Ev sahibi son saniyeye kadar skor avantajını korudu ve zafere uzandı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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