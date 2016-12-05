Fenerbahçe'de Feyenoord hazırlıkları
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 8 Aralık Perşembe günü deplasmanda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Isınma hareketleriyle başlayan ve pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, dar alanda çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Feyenoord'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:10
- Sow’un varisi Onyekuru
Toplam 12
Yorum
olmaz rvp den 10 numara olmaz.
- Aslan ava çıktı
Toplam 16
Yorum
abdullah Bu takım koşamıyor.kondisyon 0.ne bekliyoruz ki
- Aslan ava çıktı
Toplam 16
Yorum
özgür Bu takım ıskarta ordusu olmuş.sabri.selçuk(geri)cavanda.tavacavanda.ceju.semih.eren.vede yedeklerin alayı .temizleyin bunları.
Fenerbahçe'de Feyenoord hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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