 Fenerbahçe'de Feyenoord hazırlıkları – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de Feyenoord hazırlıkları

    Fenerbahçe'de Feyenoord hazırlıkları

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 8 Aralık Perşembe günü deplasmanda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldığı derbi maçtan sonra 1 gün izin kullanan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde çalıştı.

    Isınma hareketleriyle başlayan ve pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, dar alanda çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

    Sarı-lacivertliler, Feyenoord'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:10
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