 Emenike’yi Ezinne yaktı – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    ’yi Ezinne yaktı

    Emenike’yi Ezinne yaktı

    , “Annem hasta” deyip ülkesine giden Nijeryalı yıldızı, sevgilisinin de yanında olduğunu öğrenince kadro dışı bıraktı.

    'nin haşarı yıldızı Emenike, maçı sonrası öncesi "Annem hasta" diyerek izin istemiş, da kendisine 3 gün izin vermişti. Kısa tatilde kafayı sıfırlayan , Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında yedek otururken, Beşiktaş maçında ise kadro dışı kaldı. Bunun nedeni ise "inandırıcı bulunmaması" oldu.

    'BİZİ KANDIRDI'
    Advocaat, Nijerya'ya sevgilisi Ezinne ile giden Emenike'nin "Annem hasta" diyerek yalan söylediğini, "herkesi kandıran adamın Fenerbahçe'de işinin olmadığını" söyleyerek kadro dışı bıraktığı öğrenildi. Emenike ile devre arasında çok büyük ihtimalle yollar ayrılacak.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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