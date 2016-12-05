 Bizden çekindiler – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Bizden çekindiler

    Bizden çekindiler
    'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, " beraberliğe gelmişti, bu her hallerinden belliydi. Bizden çekindiler. Biraz üstümüze gelselerdi maçı kesin kazanırdık. Üzüldük ama yas tutmuyoruz. Şampiyon olacağız, herkes görecek" dedi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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