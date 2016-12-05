 Beşiktaşlılar da bizi istiyor – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Beşiktaşlılar da bizi istiyor

    Beşiktaşlılar da bizi istiyor

    F.Bahçe, ’in maç sonu sözlerini siteden eleştirdi ve “Şu anki oyuncularından aracılar vasıtasıyla tarafımıza haber gönderip, takımımıza transfer olma arzusunu ileten birçok futbolcu oldu” denildi.

    , resmi siteden yaptığı açıklamada, derbi sonrası "Gökhan dışında bize gelmek isteyen başka oyuncular da vardı" sözlerini eleştirdi. "Futbolcularımızın tamamını zan altında bırakmak çirkindir" ifadesini kullanan sarı-lacivertli kulüp, aynı şekilde 'tan da kendilerine gelmek isteyen oyuncular olduğunu açıkladı ve şöyle denildi: "Geçmişten günümüze ve hatta şu anki Beşiktaş oyuncularından aracılar vasıtasıyla tarafımıza haber göndererek, takımımıza transfer olma arzusunu ileten birçok futbolcu olmuştur. Kulübümüz bugüne kadar Beşiktaş ile sözleşmesi devam eden bir futbolcu ile transferiyle alakalı görüşmemiş ve bundan sonra da görüşmeyecektir. Bunun en iyi örneği Tümer Metin'dir. Tümer Metin bu konuya ilişkin kamuoyunu aydınlatacak bilginin birincil şahididir."
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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