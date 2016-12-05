Barış Aydil’den olay paylaşım!

camiasının derbinin hakemi'e tepkileri dün de devam etti. Kulübün yönetim kurulu üyeside sosyal medya hesabı twitter'dan Göçek'i eleştirdi. Aydil, paylaştığı tweet'te'in'in bacağına vurduğu anın fotoğrafını paylaştı ve "" diye yazdı.