 Barış Aydil’den olay paylaşım! – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    ’den olay paylaşım!

    Barış Aydil’den olay paylaşım!
    camiasının derbinin hakemi Hüseyin Göçek'e tepkileri dün de devam etti. Kulübün yönetim kurulu üyesi Barış Aydil de sosyal medya hesabı twitter'dan Göçek'i eleştirdi. Aydil, paylaştığı tweet'te Tosic'in Lens'in bacağına vurduğu anın fotoğrafını paylaştı ve "Göçek'in gol atamaması mucize oldu. 'Yorumsuz" diye yazdı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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