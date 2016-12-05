 Advocaat çekiniyor – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    Advocaat çekiniyor

    Advocaat çekiniyor
    maçında 76. dakikada oyuna giren 'in 'a karşı da ilk 11'de oynayıp oynamayacağı belirsiz. Teknik direktör , yeni bir sakatlıktan daha çekindiği için sağlık heyetinden gelecek rapora göre hareket edecek.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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