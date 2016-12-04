Yıldırım çıldırdı

Hakemin kararlarıyla çileden çıkan Başkan Yıldırım, şeref tribününde bulunan TFF yöneticileri Nihat Özdemir ve Ali Düşmez’e, “Görün bunları. Böyle hata olmaz, böyle maç yönetilmez” diye bağırdı

Derbide pozisyon yoktu ancak tansiyon çok yüksekti. Sarı-lacivertli futbolcular maçın hakemi Hüseyin Göçek'in kararlarına tepki gösterirken saha içinde de zaman zaman gerginlikler yaşandı. Maç oynanırken sık sık ayağa kalkıp sinirli hareketlerde bulunan ve Göçek'e tepki gösteren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 90 dakikanın ardından ise çıldırdı. Yıldırım, karşılaşmadan sonra şeref tribününde bulunan Futbol Federasyonu yöneticisi Nihat Özdemir ve Ali Düşmez'e hakemi göstererek, "Görün bunları. Böyle hatalar olmaz, böyle maç yönetilmez!" şeklinde bağırdı. Beşiktaşlı yöneticilerin de bulunduğu şeref tribününde, TFF yöneticilerine yönelik bu şok sözlerin ardında buz gibi hava esti.



TÜNELDE GERGİN ANLAR

Bu arada maç içinde de gergin anlar yaşandı. İlk yarının bitimine saniyler kala Van Persie'nin kullandığı serbest atışta dışarı giden topa Fenerbahçeli futbolcular 'korner' diye itiraz etti. Hakem Hüseyin Göçek aut kararı verirken, Tolgay ile tartışan De Souza önce rakibinin kolundan çekti, ardından boğazına yapıştı. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte koridora yönelen futbolcular, tünelde birbirine girdi. Uzun süre itiş kakış yaşandı, futbolcular birbirine girdi. Sinirlenen Atiba'yı Lens yatıştırdı. Olaylar iki takımın teknik heyeti ve yedek futbolcularının araya girmesiyle daha fazla büyümeden önlendi.