Yavru Kartal’dan fair-play dersi

Beşiktaş U21 takımı, rakibi F.Bahçe 10 kişi kalınca bir oyuncusu çıkardı

Beşiktaş ile F.Bahçe U21 takımları arasında oynanan karşılaşmada, siyah-beyazlıların hocası Yasin Sülün, büyük bir centilmenliğe imza attı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı Beşiktaş 3-1 kazanırken; ikinci yarısının ortalarında F.Bahçe'nin 3 oyuncu değiştirme hakkını doldurmasından sonra sarı-lacivertli genç oyuncu Alparslan Demir sakatlanarak oyuna devam edemedi.



Bu durum üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Yasin Sülün, Sedat Şahintürk'ü oyundan alarak yerine başka bir oyuncuyu sahaya sürmedi ve böylelikle karşılaşma 10'ar oyuncu ile tamamlandı. Sülün maç sonunda, "Hiçbir galibiyet, bir gencin geleceğinden ve hayallerinden daha önemli değildir. Buruk bir sevinç var. Her hoca benim gibi karar alırdı" açıklamasını yaptı.