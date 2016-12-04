 Volkan’ın evinde mağlubiyeti yok – Fotomaç – 04 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Volkan’ın evinde mağlubiyeti yok

    Volkan’ın evinde mağlubiyeti yok
    Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni başarılı kariyerinde Kadıköy'de derbi mağlubiyeti görmedi. Galatasaray'a karşı 15 karşılaşmada yenilgiyle tanışmayan başarılı file bekçisi dün Beşiktaş'la oynanan maç 0-0 bitince siyahbeyazlılarla karşı rekorunu da 12 karşılaşmaya taşıdı.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan’ın evinde mağlubiyeti yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.