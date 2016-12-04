Van Persie’nin imzası 3 milyon €

Futbol dünyası ve futbolcuların sözleşmeleri ile ilgili iddialar ortaya atan Football Leaks içinde Van Persie'nin de bulunduğu Hollandalı oyuncuların aldığı ücretleri yayınladı.

Fenerbahçe'nin yıllık 4.9 milyon euro aldığını açıkladığı Hollandalı'ya 3.1 milyon euro imza parası verildiği ileri sürüldü. Ayrıca 8 kişilik loca tahsis edildiği, 60 bin euro da kira yardımı yapıldığı belirtildi.