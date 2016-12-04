Van Persie’nin imzası 3 milyon €
Futbol dünyası ve futbolcuların sözleşmeleri ile ilgili iddialar ortaya atan Football Leaks içinde Van Persie'nin de bulunduğu Hollandalı oyuncuların aldığı ücretleri yayınladı.
Fenerbahçe'nin yıllık 4.9 milyon euro aldığını açıkladığı Hollandalı'ya 3.1 milyon euro imza parası verildiği ileri sürüldü. Ayrıca 8 kişilik loca tahsis edildiği, 60 bin euro da kira yardımı yapıldığı belirtildi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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