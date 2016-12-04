Teke tekte 7’de 6 yaptı
SARI-lacivertlilerin ön liberosu Josef De Souza, dünkü Beşiktaş derbisinde iki şut attı, 41 pasın 29'unda isabet sağladı. Josef, girdiği 7 ikili mücadelenin 6'sını da kazandı. 27 yaşındaki futbolcu maç sonrası, "Pozisyonları değerlendiremedik. Stada gelen muhteşem taraftarımıza 3 puan hediye etmek istedik ama olmadı. Ama üstün olan taraf bizdik" açıklamasını yaptı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Elde var "0"
Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
- Şenol Güneş Gökhan Gönül'e sahip çıktı
Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
Teke tekte 7’de 6 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.