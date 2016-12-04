 Teke tekte 7’de 6 yaptı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Teke tekte 7’de 6 yaptı

    Teke tekte 7’de 6 yaptı
    SARI-lacivertlilerin ön liberosu Josef De Souza, dünkü Beşiktaş derbisinde iki şut attı, 41 pasın 29'unda isabet sağladı. Josef, girdiği 7 ikili mücadelenin 6'sını da kazandı. 27 yaşındaki futbolcu maç sonrası, "Pozisyonları değerlendiremedik. Stada gelen muhteşem taraftarımıza 3 puan hediye etmek istedik ama olmadı. Ama üstün olan taraf bizdik" açıklamasını yaptı.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:28
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