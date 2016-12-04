Tek eksik Köybaşı’ydı
Ülker Stadı'nda dün gece oynanan Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'de tek eksik futbolcu kırmızı kart cezalısı İsmail Köybaşı oldu. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Gençlerbirliği karşısında 10. dakikada doğrudan kırmızı kart gören İsmail, eski takımına karşı mücadele etme şansını kaçırdı. Sarı-lacivertli takımda Beşiktaş derbisinde İsmail dışında sakat veya cezalı futbolcusu yoktu, takım tam kadroydu.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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