 Tek eksik Köybaşı’ydı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Tek eksik Köybaşı’ydı

    Tek eksik Köybaşı’ydı
    Ülker Stadı'nda dün gece oynanan Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'de tek eksik futbolcu kırmızı kart cezalısı İsmail Köybaşı oldu. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Gençlerbirliği karşısında 10. dakikada doğrudan kırmızı kart gören İsmail, eski takımına karşı mücadele etme şansını kaçırdı. Sarı-lacivertli takımda Beşiktaş derbisinde İsmail dışında sakat veya cezalı futbolcusu yoktu, takım tam kadroydu.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:27
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