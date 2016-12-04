Sanırım korktular
Advocaat’tan Beşiktaş’a gönderme: “Gerçek bir derbi izledik. Çok fazla savaşçı ruhu olan bir maçtı. Rakibe önde baskı yaptık ve ilk bölgeden çıkarmadık. Korktuklarını düşünüyorum bu anlamda”
Beşiktaş karşısında istekli bir futbol sergileyen ancak yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, takımının ortaya koyduğu futbolu beğendi, rakiplerinin kendilerinden korktuğunu söyledi. Hollandalı teknik adam, "Çekişmeli bir derbi maçı izledik. Harika bir atmosfer vardı. İki iyi takımın maçını izledik. Çok fazla pozisyona giremedik. Rakip defansif anlamda iyiydi. Saha içerisinde her şeyimizi verdik. Eğer böyle devam edersek Fenerbahçe'nin geleceği parlak" diye konuştu.
Gerçek bir derbi izlediklerinin altını çizen Hollandalı şöyle devam etti: "Çok fazla savaşçı ruhu olan bir maçtı. Bulduğumuz pozisyonlarda ise şansımız yoktu. Rakibe önde baskı yaptık ve ilk bölgeden çıkarmadık onları. Korktuklarını düşünüyorum bu anlamda. Beraberlik onlar için iyi sonuç olacaktı. Bizim oyunumuz onlarınkine göre daha fazla enerji istiyordu. Bunları Beşiktaş'a saygı duyarak söylüyorum. Hakemin kararlarını herkes gördü."
EMENİKE'Yİ GÖREMEDİM
Sarı-lacivertli takımın hocası Advocaat, Emenike sorusuna ilginç bir yorumda bulundu. Tecrübeli hoca, "Emenike Zorya maçında oyuna girdi ama onu göremedim. Belki aklında başka şeyler vardı. Haftasonu da burada değildi. Oynamak istiyenleri kullandık. Lens isteyince onu oyuna aldık" dedi
HATA VARDIR!
Derbide iki takım kaleyi tutturamazken Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat aksini savundu. Hollandalı hoca, karşılaşmada isabetli şut atılmadığının ifade edilmesi üzerine, "Van Persie'nin kaleyi bulan bir şutu vardı. Hata var orada" ifadesini kullandı.
Gerçek bir derbi izlediklerinin altını çizen Hollandalı şöyle devam etti: "Çok fazla savaşçı ruhu olan bir maçtı. Bulduğumuz pozisyonlarda ise şansımız yoktu. Rakibe önde baskı yaptık ve ilk bölgeden çıkarmadık onları. Korktuklarını düşünüyorum bu anlamda. Beraberlik onlar için iyi sonuç olacaktı. Bizim oyunumuz onlarınkine göre daha fazla enerji istiyordu. Bunları Beşiktaş'a saygı duyarak söylüyorum. Hakemin kararlarını herkes gördü."
EMENİKE'Yİ GÖREMEDİM
Sarı-lacivertli takımın hocası Advocaat, Emenike sorusuna ilginç bir yorumda bulundu. Tecrübeli hoca, "Emenike Zorya maçında oyuna girdi ama onu göremedim. Belki aklında başka şeyler vardı. Haftasonu da burada değildi. Oynamak istiyenleri kullandık. Lens isteyince onu oyuna aldık" dedi
HATA VARDIR!
Derbide iki takım kaleyi tutturamazken Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat aksini savundu. Hollandalı hoca, karşılaşmada isabetli şut atılmadığının ifade edilmesi üzerine, "Van Persie'nin kaleyi bulan bir şutu vardı. Hata var orada" ifadesini kullandı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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