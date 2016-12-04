 Pereira solladı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    solladı

    Pereira solladı

    Kanarya'da sezon başında gönderilen teknik direktör Vitor , 13. haftalar baz alındığında Dick Advocaat'ı gerisinde bıraktı.

    Portekizli hocanın döneminde sarılacivertliler 13. hafta itibarıyla puan hanesine 30 rakamını yazdırmıştı. Bu sezona çok kötü başlayan Dick Advocaat'lı Fenerbahçe son haftalarda coşsa da Vitor Pereira'nın bir hayli gerisinde kaldı. Advocaat'ın takımı, Vitor 'nın 5 puan gerisinde 25'te kaldı.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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