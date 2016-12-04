Pereira solladı
Kanarya'da sezon başında gönderilen teknik direktör Vitor Pereira, 13. haftalar baz alındığında Dick Advocaat'ı gerisinde bıraktı.
Portekizli hocanın döneminde sarılacivertliler 13. hafta itibarıyla puan hanesine 30 rakamını yazdırmıştı. Bu sezona çok kötü başlayan Dick Advocaat'lı Fenerbahçe son haftalarda coşsa da Vitor Pereira'nın bir hayli gerisinde kaldı. Advocaat'ın takımı, Vitor Pereira'nın 5 puan gerisinde 25'te kaldı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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