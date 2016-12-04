 Obradovic’le 3 yıl daha – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Obradovic’le 3 yıl daha

    Obradovic’le 3 yıl daha

    Fenerbahçe, başantrenör Zeljko Obradovic ve ekibi ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2013-14 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımın başantrenörlüğünü yapan Obradovic, teknik ekibi ve takımın genel menajeri Maurizio Gherardini ile 3 yıllık yeni anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, Obradovic ve ekibiyle 6 Aralık Salı günü Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle yeni sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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