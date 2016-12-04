Obradovic’le 3 yıl daha

Fenerbahçe, başantrenör Zeljko Obradovic ve ekibi ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2013-14 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımın başantrenörlüğünü yapan Obradovic, teknik ekibi ve takımın genel menajeri Maurizio Gherardini ile 3 yıllık yeni anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, Obradovic ve ekibiyle 6 Aralık Salı günü Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle yeni sözleşme imzalanacağı kaydedildi.