Obradovic’le 3 yıl daha
Fenerbahçe, başantrenör Zeljko Obradovic ve ekibi ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2013-14 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımın başantrenörlüğünü yapan Obradovic, teknik ekibi ve takımın genel menajeri Maurizio Gherardini ile 3 yıllık yeni anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, Obradovic ve ekibiyle 6 Aralık Salı günü Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle yeni sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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