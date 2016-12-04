 Kadıköy karnavalı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kadıköy karnavalı

    Kadıköy karnavalı

    Uzun bir aradan sonra taraftarının da yer aldığı Ülker Stadı’nda marşlar susmadı, tezahüratlar bitmedi. 43 bin 209 futbolsever taraftarlık görevini yine eksiksiz yaptı

    Muhteşem derbide taraftarlar da muhteşemdi... Saatler öncesinden Ülker Arena ve çevresinde kamp kuran futbolseverler, marşlarla, tezahüratlarla maç saatini beklemeye başladılar. İLk düdüğün çalmasından itibaren iki takımın sevenleri 90 dakika boyunca gönül verdikleri renkleri desteklerken, mücadeleyi toplam 43 bin 209 futbolseverin izlediği belirtildi. Karnaval alanına dönen Ülker Stadı'nın tribünlerindeki coşku ve heyecan görülmeye değerdi.

    Hepsi aynı renk giyindi
    Bu sezon deplasman yasağının kalmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar da Ülker Stadı tribünlerinde uzun bir aradan sonra kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunda iki takım arasında bu statta oynanan karşılaşmada yer alan siyah-beyazlılar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Taraftarların, tamamının siyah formayı tercih etmesi de misafir takım tribünlerine ayrı bir renk verdi.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadıköy karnavalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.