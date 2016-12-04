Kadıköy karnavalı
Uzun bir aradan sonra Beşiktaş taraftarının da yer aldığı Ülker Stadı’nda marşlar susmadı, tezahüratlar bitmedi. 43 bin 209 futbolsever taraftarlık görevini yine eksiksiz yaptı
Muhteşem derbide taraftarlar da muhteşemdi... Saatler öncesinden Ülker Arena ve çevresinde kamp kuran futbolseverler, marşlarla, tezahüratlarla maç saatini beklemeye başladılar. İLk düdüğün çalmasından itibaren iki takımın sevenleri 90 dakika boyunca gönül verdikleri renkleri desteklerken, mücadeleyi toplam 43 bin 209 futbolseverin izlediği belirtildi. Karnaval alanına dönen Ülker Stadı'nın tribünlerindeki coşku ve heyecan görülmeye değerdi.
Hepsi aynı renk giyindi
Bu sezon deplasman yasağının kalmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar da Ülker Stadı tribünlerinde uzun bir aradan sonra kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunda iki takım arasında bu statta oynanan karşılaşmada yer alan siyah-beyazlılar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Taraftarların, tamamının siyah formayı tercih etmesi de misafir takım tribünlerine ayrı bir renk verdi.
Hepsi aynı renk giyindi
Bu sezon deplasman yasağının kalmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar da Ülker Stadı tribünlerinde uzun bir aradan sonra kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunda iki takım arasında bu statta oynanan karşılaşmada yer alan siyah-beyazlılar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Taraftarların, tamamının siyah formayı tercih etmesi de misafir takım tribünlerine ayrı bir renk verdi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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