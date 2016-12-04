Hasan Ali: Üzgünüz
Kanarya'nın savunma oyuncusu Hasan Ali, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Hasan Ali, "Üzgünüz, kazanmak istiyorduk ama olmadı. Gol atmayı denedik, pozisyon vermedik, kendimiz birkaç pozisyona girdik. Hakem bütün pozisyonlarda faul çaldı, doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Önümüze bakacağız, taraftarımıza 3 puanı hediye etmek isterdik ama olmadı" ifadesini kullandı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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