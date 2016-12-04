Kanarya'nın savunma oyuncusu Hasan Ali, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Hasan Ali, "Üzgünüz, kazanmak istiyorduk ama olmadı. Gol atmayı denedik, pozisyon vermedik, kendimiz birkaç pozisyona girdik. Hakem bütün pozisyonlarda faul çaldı, doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Önümüze bakacağız, taraftarımıza 3 puanı hediye etmek isterdik ama olmadı" ifadesini kullandı.