 Feyenoord’dan F.Bahçe uyarısı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Feyenoord’dan F.Bahçe uyarısı

    Feyenoord’dan F.Bahçe uyarısı
    Hollanda ekibi Feyenoord'dan, 8 Aralık'taki F.Bahçe maçı öncesi taraftarına uyarı geldi. Kanarya'nın Beşiktaş ile oynayacağı derbiden sonra Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği Feyenoord, sarı-lacivertli taraftarların statta çoğunluğu ele almaması için taraftarına bir uyarı mesajı yayınladı. Açıklamada, "Kulübümüz sezonluk kartların satışına karşıdır. Bu durumun ihlali tespit edilirse, kartın ve sahibinin ülke çapında 18 ay boyunca geçerliliği yasaklanacak ve 450 euro para cezası kesilecektir" ifadelerine yer verildi.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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