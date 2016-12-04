Feyenoord’dan F.Bahçe uyarısı
Hollanda ekibi Feyenoord'dan, 8 Aralık'taki F.Bahçe maçı öncesi taraftarına uyarı geldi. Kanarya'nın Beşiktaş ile oynayacağı derbiden sonra Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği Feyenoord, sarı-lacivertli taraftarların statta çoğunluğu ele almaması için taraftarına bir uyarı mesajı yayınladı. Açıklamada, "Kulübümüz sezonluk kartların satışına karşıdır. Bu durumun ihlali tespit edilirse, kartın ve sahibinin ülke çapında 18 ay boyunca geçerliliği yasaklanacak ve 450 euro para cezası kesilecektir" ifadelerine yer verildi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
Feyenoord’dan F.Bahçe uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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