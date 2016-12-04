Fenerbahçe’den 6’da 6
Sarı-lacivertli kadın basketbolcular rakip tanımıyor. Ligde dün Adana ASKİ'yi konuk eden F.Bahçe, salondan 86-58'lik galibiyetle ayrıldı. Kanarya bu sonuçla ligde 6'da 6 yapmayı başardı ve namağlup tek takım unvanını korudu. Günün diğer karşılaşmasında Beşiktaş, Osmaniye'yi 80-74 mağlup etti.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
Fenerbahçe’den 6’da 6 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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