Fenerbahçe’den 6’da 6

Sarı-lacivertli kadın basketbolcular rakip tanımıyor. Ligde dün Adana ASKİ'yi konuk eden F.Bahçe, salondan 86-58'lik galibiyetle ayrıldı. Kanarya bu sonuçla ligde 6'da 6 yapmayı başardı ve namağlup tek takım unvanını korudu. Günün diğer karşılaşmasında Beşiktaş, Osmaniye'yi 80-74 mağlup etti.