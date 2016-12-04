 Fenerbahçe’den 6’da 6 – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Fenerbahçe’den 6’da 6

    Fenerbahçe’den 6’da 6
    Sarı-lacivertli kadın basketbolcular rakip tanımıyor. Ligde dün Adana ASKİ'yi konuk eden F.Bahçe, salondan 86-58'lik galibiyetle ayrıldı. Kanarya bu sonuçla ligde 6'da 6 yapmayı başardı ve namağlup tek takım unvanını korudu. Günün diğer karşılaşmasında Beşiktaş, Osmaniye'yi 80-74 mağlup etti.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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