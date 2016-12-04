Emenike kadro dışı

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Advocaat, 18 kişilik kadroda büyük bir sürpriz yaptı.

Hollandalı hoca, Van Persie ile birlikte takımın en golcü ismi konumunda bulunan Emmanuel Emenike'yi 18 kişilik maç kadrosuna almadı. Advocaat, Nijeryalı forvetin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son Zorya Luhansk maçında takımının ilk golünü kaydeden Miroslav Stoch ve Salih Uçan'ı da tribünde bekletti.



3 FUTBOLCUDAN SİFTAH

Kanarya'nın Slovak stoperi Skrtel, Faslı oyuncusu Aatif ve Hollandalı Lens sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş derbisine çıktı. Bu iki futbolcu, sezon başı transfer oldukları sarı-lacivertlilerle Galatasaray'dan sonra Beşiktaş derbisinde de forma şansı buldu. Aatif ikinci yarıda oyundan alınırken, Skrtel ise 90 dakika mücadele etti. Bu iki oyuncu Galatasaray derbisinde de forma giymişti.