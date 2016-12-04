30 milyon TL
Hollanda basını, PSV’nin 29 yaşındaki orta saha için Sunderland’e 8 milyon euro önermeye hazırlandığını yazdı. Sarı-lacivertliler de Lens’i bırakmak istemiyor
F.Bahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'den kiraladığı Lens için PSV harekete geçti. Sarı lacivertli forma altında gösterdiği performansla tekrar Hollanda Milli Takımı'na seçilen futbolcu, İngiltere'ye dönmek istemiyor. Zaten küme düşme adaylarından Sunderland'in de 29 yaşındaki orta sahayı takımda tutması zor.
F.Bahçe'de gösterdiği performansla sarı lacivertli taraftarların en sevdiği futbolcuların başında gelen Jeremain Lens için Aziz Yıldırım ve yönetimi de çok istekli. Ancak transferle ilgili en büyük problem oyuncunun el yakan bonservis bedeli. İngiliz kulübünün 11 milyon euro bedelle transfer ettiği yıldız futbolcuyu en az 7-8 milyon euro'ya bırakması bekleniyor. Hollanda basınında yer alan haberlerde PSV'nin sezon sonunda Lens'in transferi için 8 milyon euro'yu (30 milyon TL) gözden çıkarabileceği aktarıldı.
11'DE OLMAM MÜMKÜN DEĞİLDİ
Lens maçtan sonra şunları söyledi: "Çok daha iyi sonuç alabilirdik, bazı pozisyonlar bulduk ama gole çeviremedik. Bugün savaştık ancak istediğimizi alamadık. Bugün ilk 11'de olmam mümkün değildi ve bu sebeple de kulübedeydim. Maçtan önce de zaten bunu biliyordum, bundan daha fazlasını yapamazdım. Ancak artık gün geçtikce daha iyi olacağım."
F.Bahçe'de gösterdiği performansla sarı lacivertli taraftarların en sevdiği futbolcuların başında gelen Jeremain Lens için Aziz Yıldırım ve yönetimi de çok istekli. Ancak transferle ilgili en büyük problem oyuncunun el yakan bonservis bedeli. İngiliz kulübünün 11 milyon euro bedelle transfer ettiği yıldız futbolcuyu en az 7-8 milyon euro'ya bırakması bekleniyor. Hollanda basınında yer alan haberlerde PSV'nin sezon sonunda Lens'in transferi için 8 milyon euro'yu (30 milyon TL) gözden çıkarabileceği aktarıldı.
11'DE OLMAM MÜMKÜN DEĞİLDİ
Lens maçtan sonra şunları söyledi: "Çok daha iyi sonuç alabilirdik, bazı pozisyonlar bulduk ama gole çeviremedik. Bugün savaştık ancak istediğimizi alamadık. Bugün ilk 11'de olmam mümkün değildi ve bu sebeple de kulübedeydim. Maçtan önce de zaten bunu biliyordum, bundan daha fazlasını yapamazdım. Ancak artık gün geçtikce daha iyi olacağım."
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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