 Yenersek psikolojik lideriz – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Yenersek psikolojik lideriz

    Yenersek psikolojik lideriz

    F.Bahçe Teknik Direktörü , öğrencileriyle yaptığı son toplantıda "Beşiktaş'ı yenersek, belki puan olarak değil ama psikolojik olarak ligin lideri oluruz. Bu maçta her şeyinizi vermenizi istiyorum. Tüm ruhunuzla sahada olmanızı istiyorum" dedi.

    Kazananı orta sahadaki mücadelenin belirleyeceğini futbolcularına aktaran kurt hoca, özellikle Oğuzhan ve Quaresma'ya dikkat çekerken, "Bu oyuncuları top ayaklarındayken tutmak zor. Onları, pas bağlantılarını keserek durduracağız. Bunu da yoğun presle yapacağız.

    Lens'i riske etmek istemiyor
    Dick , sakatlığı geçen ve takımla sadece iki idmana katılan Lens'i derbide büyük ihtimalle riske etmeyecek. Hollandalı yıldız, ihtiyaç duyulursa son 10-15 dakika oynamak üzere bir ihtimal yedek soyunabilir. Kırmızı kart cezalısı İsmail Köybaşı dev maçta yok, Skrtel ise sarı kart sınırında.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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