Sow: "Beşiktaş maçlarından keyif alıyorum"

Fenerbahçe'nin derbideki önemli kozlarından Moussa Sow LİG TV mikrofonlarına şu açıklamayı yaptı:



"İSTİKRAR YAKALADILAR"

- Büyük bir karşılaşma bizi bekliyor. Önemli bir derbiye çıkacağız. Çok iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum.Beşiktaş da çok iyi bir takım. Beşiktaş'tan bahsederken itiraf etmek lazım; geçmiş sezondan bu yana performanslarını iyi bir şekilde sürdürmeyi başarmış bir takım izliyoruz. Ama son birkaç maça baktığımızda sezon başına kıyasla çok daha iyi bir durumdayız.



"FORMUMUN ZİRVESİNDEYİM"

-Daha iyi bir form durumu yakaladık ve çok iyi bir karşılaşmanın izleyenleri beklediğini düşünüyoruz. 3 puana ihtiyacımız var. Umarım şampiyonluk yolunda bizim için çok önemli olacak bu 3 puanı almayı başarırız.Kişisel olarak değerlendirecek olursam özellikle son dönemde kendimi çok iyi hissediyorum. İyi bir ritm yakaladım.Kendimi son dönemde çok iyi hissediyorum.



"GOL VEYA ASİST FARK ETMEZ"

-Belki en başta zamana ihtiyacımız oldu bu tempoya ulaşabilmek için. Ama şu anda çok çok iyi olduğumu söyleyebilirim. Son karşılaşmada 3 gol attım.Bundan dolayı tabii ki mutluyum.Ama o tabi geçmişte kaldı. O sayfayı ben çevirdim şu anda. Tamamen Beşiktaş maçına konstantre olmuş durumdayım.Takım halinde iyi durumdayız.Umarım ben de her zamanki gibi Beşiktaş karşılaşmalarında olduğu gibi takımıma bu maçta da elimden gelen en büyük katkıyı verebilirim.Belki bir asist olur belki bir gol olur. Neden olmasın.Belki bir istatistikle de katkı sağlayabilirim çok güzel olur benim için. Ama bunların dışında en önemlisi Fenerbahçe'nin kazanması.



"GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VAR"

- Kadıköy'de oynuyoruz galibiyete gerçekten ihtiyacımız var.Sahaya çıktığım her karşılaşmada takımıma bir artı sağlamayı hedefliyorum.Her şeyden önce kafamda bu var.Ben bir forvet oyuncusuyum.Forvet oyuncusunun da yapması gereken iş gol atmaktır.En iyi sağlabileceğimiz artı gol atmak şeklinde olabilir.



"BENİ MOTİVE EDİYOR"

-Beşiktaş'ta 2 yıl önce arkadaşım Demba Ba forma giydi. Onun orada forma giymiş olması da benim daha motive ediyor. Mutluyum Beşiktaş'a karşı her maçta forma giydiğim için. Beşiktaş beğendiğim bir takım ve onlara karşı oynamaktan keyif alıyorum. Seyircimizin Galatasaray maçında oluşturduğu atmosfer muhteşemdi. O ambiansın aynısını hatta daha iyisini yapmalarını bekliyorum. Daha iyisi niye olmasın? Galatasaray'a karşı müthiş bir ambians oluşturdular"