 Navas iddiası güçleniyor – Fotomaç – 03 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Navas iddiası güçleniyor

    Navas iddiası güçleniyor

    F.Bahçe'nin sezon sonunda M.City'nin İspanyol yıldızı 'ı transfer edeceği iddiaları giderek güçleniyor.

    İspanyol AS gazetesi, F.Bahçe'nin elini İnter ve Milan'dan daha çabuk tutarak ilk teması gerçekleştirdiğini iddia ederken, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna 4 yıllık mükemmel bir teklif sunduğunu yazdı. İngiliz TalkSport radyosu ise Navas'ın devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık gelebileceğini duyurdu.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Navas iddiası güçleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.