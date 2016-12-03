Navas iddiası güçleniyor

F.Bahçe'nin sezon sonunda M.City'nin İspanyol yıldızı Jesus Navas'ı transfer edeceği iddiaları giderek güçleniyor.

İspanyol AS gazetesi, F.Bahçe'nin elini İnter ve Milan'dan daha çabuk tutarak ilk teması gerçekleştirdiğini iddia ederken, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna 4 yıllık mükemmel bir teklif sunduğunu yazdı. İngiliz TalkSport radyosu ise Navas'ın devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık gelebileceğini duyurdu.