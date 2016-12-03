İşte Fenerbahçe'yle yapılan sözleşme!
Robin van Persie'ye 3.12 milyon Euro da imza parası verilmiş!
Football Leaks, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Robin van Persie ile ilgili belgeleri yayınladı.
Football Leaks'in iddiasına göre; Fenerbahçe'den yıllık alacağı ücret 4.9 milyon Euro olarak açıklanan Hollandalı oyuncuya, imza parası olarak da 3.12 milyon Euro verildiğinden bahsediliyor. Yayınlanan belgelerde ayrıca Robin van Persie'ye 60 bin Euro kira yarıdımı yapıldığı, 2 son model otomobil verileceğinden ve maç başı 20 bin Euro ödeneceği bilgisi yer alıyor.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:08
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melih Tolgaya yapilan faul kirmizi kart degilmiydi.arkadan adamin ayagina basilmis bilerek
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bjkli hakem desteginide yeneydiniz koca m unitedi yendiniz gec bu bos laflari
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saçma sarı kart hakem kimin neyin talimatını aldıysa geldi sarı gösterdi hiç yok yere
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