İşte Fenerbahçe'yle yapılan sözleşme!

Football Leaks, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Robin van Persie ile ilgili belgeleri yayınladı.

Football Leaks'in iddiasına göre; Fenerbahçe'den yıllık alacağı ücret 4.9 milyon Euro olarak açıklanan Hollandalı oyuncuya, imza parası olarak da 3.12 milyon Euro verildiğinden bahsediliyor. Yayınlanan belgelerde ayrıca Robin van Persie'ye 60 bin Euro kira yarıdımı yapıldığı, 2 son model otomobil verileceğinden ve maç başı 20 bin Euro ödeneceği bilgisi yer alıyor.







