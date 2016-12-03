 Herkes rahat olsun kazanacağız – Fotomaç – 03 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Herkes rahat olsun kazanacağız

    Herkes rahat olsun kazanacağız

    Takımda herkesin çok rahat olduğunu belirten RvP, “Beşiktaş’ı yeneceğiz, bunu rahatça söyleyebilirim; çünkü bu atmosferlere alışığım, görebiliyorum” dedi

    Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında bugün sahadaki en büyük kozlarından biri hiç şüphesiz Robin van Persie olacak. Bu sezon 10 lig maçında 6 gol atıp, 2 asist yapan Hollandalı yıldız, "İstediğim topları alabilirsem mutlaka yine gol atarım" dedi. RvP, iddiasını daha da ileriye taşıyıp, Beşiktaş'ı yeneceklerini söyledi.

    DAHA ÖNCE YAŞADIM
    , "Büyük maçların büyük takım havası var bizde. Bu atmosferi, bu hissiyatı Arsenal ve M.United'dan çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ın karşımızda şansı olduğunu düşünmüyorum. Takımda herkes çok rahat, stres yapan kimse yok. Maçı kazanacağız" dedi. Beşiktaş'a iki maçta 1 gol atan, G.Saray'a duble yapan Persie, ligde çektiği son 6 isabetli şutun 5'ini gol yaptı.

    Emre BOL
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Herkes rahat olsun kazanacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.