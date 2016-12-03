 Football Leaks Robin van Persie belgelerini yayınladı – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Football Leaks Robin van Persie belgelerini yayınladı

    Football Leaks Robin van Persie belgelerini yayınladı

    Robin van Persie'ye 3.12 milyon Euro da imza parası verilmiş!

    Football Leaks, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Robin van Persie ile ilgili belgeleri yayınladı.

    Football Leaks'in iddiasına göre; Fenerbahçe'den yıllık alacağı ücret 4.9 milyon Euro olarak açıklanan Hollandalı oyuncuya, imza parası olarak da 3.12 milyon Euro verildiğinden bahsediliyor. Yayınlanan belgelerde ayrıca Robin van Persie'ye 60 bin Euro kira yarıdımı yapıldığı, 2 son model otomobil verileceğinden ve maç başı 20 bin Euro ödeneceği bilgisi yer alıyor.



    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:05
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