Football Leaks Robin van Persie belgelerini yayınladı
Robin van Persie'ye 3.12 milyon Euro da imza parası verilmiş!
Football Leaks, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Robin van Persie ile ilgili belgeleri yayınladı.
Football Leaks'in iddiasına göre; Fenerbahçe'den yıllık alacağı ücret 4.9 milyon Euro olarak açıklanan Hollandalı oyuncuya, imza parası olarak da 3.12 milyon Euro verildiğinden bahsediliyor. Yayınlanan belgelerde ayrıca Robin van Persie'ye 60 bin Euro kira yarıdımı yapıldığı, 2 son model otomobil verileceğinden ve maç başı 20 bin Euro ödeneceği bilgisi yer alıyor.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:05
- Suçlu biziz
Toplam 7
Yorum
mustafa SUC SIZIN OLURMU SUCLUYU BEN BULDUM SUCLU GUMUŞHANE SPOR COK AYIP ETTILER SIZI YENMEKLE UZULUYORUM AMA KARDESLARIM FUTBOLDA HERSEYVAR KOTU OYNAMADIK OLMAYINCA OLMAZ ATABILSEKK 5 OLURDU BIRISIDE ESTABANI TUTSUN ARKADASLAR SIZLER INANIYORUMKI BIZDENCOK UZULUYORSUNUZ SIMDI DIRILIŞ ZAMANI VAHLANMADEYIL 3 MAC 21 PUAN KONUSDURMAYIN INSANLARI VE UZMEYIN BIZLERI
- Derbi değil, Kiev önemli
Toplam 7
Yorum
Spor Sever Arkadas Yilmaz hoca gercekten buyuk Adam, Herseye okadar farkli ve guzel yorumlar yapiyorki sasiriyorum GS yi Adam Eder
- Beşiktaş'tan tarihe geçen hareket!
Toplam 1
Yorum
DobRa 3-0 öndeyken oyuncu çıkarıyoruzda merak edilen durum 3-3 yada 3-2 iken de bu centilmenlik yapılır mıydı..?
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