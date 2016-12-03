Fenerbahçe Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Anlaşmayla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:



"Dünya basketbol tarihinin en başarılı antrenörlerinden biri olan, Erkek Basketbol Takımımızla bir çok başarıya imza atarak hem kulübümüzü hem de ülkemizi gururlandıran ve 2013-2014 sezonundan bu yana takımımızın baş antrenörlüğü görevini üstlenen, Zeljko Obradovic, teknik ekibi ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın Genel Menajeri Maurizio Gherardini ile kulübümüz arasında, 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Baş antrenörümüz Zeljko Obradovic ve ekibiyle yapılan anlaşmayla ilgili, 6 Aralık Salı günü saat 14:00'te, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir imza töreni düzenlenecektir.

Yapılan anlaşmanın, kulübümüz, camiamız ve Türk Basketbolu için hayırlı olmasını diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"