Fenerbahçe Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Obradovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreni 6 Aarlık Salı günü saat 14'te yapılacak.
Anlaşmayla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Dünya basketbol tarihinin en başarılı antrenörlerinden biri olan, Erkek Basketbol Takımımızla bir çok başarıya imza atarak hem kulübümüzü hem de ülkemizi gururlandıran ve 2013-2014 sezonundan bu yana takımımızın baş antrenörlüğü görevini üstlenen, Zeljko Obradovic, teknik ekibi ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın Genel Menajeri Maurizio Gherardini ile kulübümüz arasında, 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Baş antrenörümüz Zeljko Obradovic ve ekibiyle yapılan anlaşmayla ilgili, 6 Aralık Salı günü saat 14:00'te, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir imza töreni düzenlenecektir.
Yapılan anlaşmanın, kulübümüz, camiamız ve Türk Basketbolu için hayırlı olmasını diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:12
- Yenersek psikolojik lideriz
Toplam 31
Yorum
baron Besiktasin Asirda bir sampiyon oldugunu soyleyen arkadas fenerbahcenin son 35 senede 7 sampiyonlugu var bunu biliyormu
- Nevzat Aydın futbolu bıraktı
Toplam 9
Yorum
hüseyin oynatılmaz bu taraftar kufur eder söver futbol hayatı biter.
- Yenersek psikolojik lideriz
Toplam 31
Yorum
baron Fenerbahce yenilirse psikolojik kume dusme adayi olur..bunu atlamayalim..gelelim kafasi iyi olan fenerbahceli yorumcuya ya sayi saymasini bilmiyo yada matematigi sifir..fbahcenin son 35 senede kac sampiyonlugu var besiktasin sampiyonluk sayisi ile karsilastirsin eminim sok gecireceksiniz daha tuttugunuz takim kac kere sampiyon oldugunu bilmiyosunuz buraya cikip yorum yapiosunuz aslinda cahilliginizle rezil oluyosunuz iyiki fenerbahcelisiniz iyiki besiktasli degilsiniz ..son 35 senede 7 kere sampiyon olabilmis fenerbahceliler farkinda degil ama besiktasta 7 kere sampiyon oldu
Fenerbahçe Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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