 Fenerbahçe Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 03 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Fenerbahçe Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Fenerbahçe, Obradovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreni 6 Aarlık Salı günü saat 14'te yapılacak.

    Anlaşmayla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

    "Dünya basketbol tarihinin en başarılı antrenörlerinden biri olan, Erkek Basketbol Takımımızla bir çok başarıya imza atarak hem kulübümüzü hem de ülkemizi gururlandıran ve 2013-2014 sezonundan bu yana takımımızın baş antrenörlüğü görevini üstlenen, Zeljko Obradovic, teknik ekibi ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın Genel Menajeri Maurizio Gherardini ile kulübümüz arasında, 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır.

    Baş antrenörümüz Zeljko Obradovic ve ekibiyle yapılan anlaşmayla ilgili, 6 Aralık Salı günü saat 14:00'te, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir imza töreni düzenlenecektir.

    Yapılan anlaşmanın, kulübümüz, camiamız ve Türk Basketbolu için hayırlı olmasını diliyoruz.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle