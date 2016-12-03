Fenerbahçe, Obradovic ile 3 yıl uzattı
Fenerbahçe, Obradovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreni 6 Aarlık Salı günü saat 14'te yapılacak.
Anlaşmayla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Dünya basketbol tarihinin en başarılı antrenörlerinden biri olan, Erkek Basketbol Takımımızla bir çok başarıya imza atarak hem kulübümüzü hem de ülkemizi gururlandıran ve 2013-2014 sezonundan bu yana takımımızın baş antrenörlüğü görevini üstlenen, Zeljko Obradovic, teknik ekibi ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın Genel Menajeri Maurizio Gherardini ile kulübümüz arasında, 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Baş antrenörümüz Zeljko Obradovic ve ekibiyle yapılan anlaşmayla ilgili, 6 Aralık Salı günü saat 14:00'te, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir imza töreni düzenlenecektir.
Yapılan anlaşmanın, kulübümüz, camiamız ve Türk Basketbolu için hayırlı olmasını diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:13
- Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu:
Toplam 2
Yorum
sadece oynatmamak üzere çıkmış bjk. kasap gibi daldılar FB.mize..hakemle beraber tabiii...gerçek futbollarını oynasalar bu gece FB.den 4 yerlerdi..
- Eyvah! Kalkavan
Toplam 10
Yorum
bu sayılı hakemler sağdan say soldan saykumpasçıla bunların kaçtanesini sayayım tıpkı tsli hakeminresmen adam atıp bir sonraki maçta ts ninrakibini bitirmek olmuştu birzamanlarbunlarda belli ama isim vermeyeceğim sadece tarafflı olanlara lanet nefret okuyor beddua ediyorum
- Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu:
Toplam 2
Yorum
yapma be! Rakip sizi yıldırmaya çalıştı keh keh topu oyuna sokmada yerden kalkmada her temasta yere yatmada takımın başrolde ve rakip seni yıldırıyor?
Fenerbahçe, Obradovic ile 3 yıl uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.