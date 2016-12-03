F.Bahçe'ye derbi öncesi son dakika müjdesi: Lens...
Fenerbahçe'de derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Jeremain Lens, 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi... Emenike ve Stoch ise 18 kişilik maç kadrosunda yer almıyor.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:53
- Suçlu biziz
Toplam 7
Yorum
mustafa SUC SIZIN OLURMU SUCLUYU BEN BULDUM SUCLU GUMUŞHANE SPOR COK AYIP ETTILER SIZI YENMEKLE UZULUYORUM AMA KARDESLARIM FUTBOLDA HERSEYVAR KOTU OYNAMADIK OLMAYINCA OLMAZ ATABILSEKK 5 OLURDU BIRISIDE ESTABANI TUTSUN ARKADASLAR SIZLER INANIYORUMKI BIZDENCOK UZULUYORSUNUZ SIMDI DIRILIŞ ZAMANI VAHLANMADEYIL 3 MAC 21 PUAN KONUSDURMAYIN INSANLARI VE UZMEYIN BIZLERI
- Derbi değil, Kiev önemli
Toplam 7
Yorum
Spor Sever Arkadas Yilmaz hoca gercekten buyuk Adam, Herseye okadar farkli ve guzel yorumlar yapiyorki sasiriyorum GS yi Adam Eder
- Beşiktaş'tan tarihe geçen hareket!
Toplam 1
Yorum
DobRa 3-0 öndeyken oyuncu çıkarıyoruzda merak edilen durum 3-3 yada 3-2 iken de bu centilmenlik yapılır mıydı..?
F.Bahçe'ye derbi öncesi son dakika müjdesi: Lens... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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