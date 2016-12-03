 F.Bahçe'ye derbi öncesi son dakika müjdesi: Lens... – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    F.Bahçe'ye derbi öncesi son dakika müjdesi: Lens...

    F.Bahçe'ye derbi öncesi son dakika müjdesi: Lens...

    Fenerbahçe'de derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Jeremain Lens, 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi... Emenike ve Stoch ise 18 kişilik maç kadrosunda yer almıyor.

    Fenerbahçe'de derbide sahaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu olan Lens'ten taraftarlara iyi haber geldi. Sakatlıktan çıkan Hollandalı oyuncu, bu akşam oynanancak Beşiktaş maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:53
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