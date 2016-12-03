Derbi kapalı gişe oynanacak
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'den bilet açıklaması yapıldı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan derbi öncesinde Fenerbahçe'den bilet açıklaması geldi.
TÜM BİLETLER TÜKENDİ
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, satışa sunulan biletlerinin tamamının tükendiği belirtildi ve şu ifadeleri kullandı:
"Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 13. haftasında Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında 3 Aralık 2016 Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın tüm biletleri tükenmiştir.
Taraftarlarımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz."
BEŞİKTAŞLILAR DA BİLETLERİ KISA SÜREDE SATIN ALMIŞTI
Maçta takımlarını desteklemek için Ülker Stadı'na gidecek olan Beşiktaşlı taraftarlar da kendileri için satışa sunulan biletleri çok kısa bir süre içerisinde tüketmişti.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 'kapalı gişe' oynanacak.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 25
Yorum
Eko Bu nasıl bir rezillik arkadaşjQuery19108656465548556298_1480711008322Yazıklar olsun size!!..
- Oğuzhan'dan derbi açıklaması
Toplam 16
Yorum
isminiz Bende diyorum besiktas yenilmez nede olsa bize yan taraftan bi talimat veren kulup baskanimiz yok ??
- Trabzonspor'da istifa depremi
Toplam 22
Yorum
Mehmet Başka bir Trabzonspor yok. Bu durumu kabullenmek zorunluluğu var. Düzelecek takım. Başkan'la Ersun hoca nın kıymeti bilinmeli. UEFA yüzünden transfer yapılamadı. Unutmayın. Devre arası bekleyin. İstifa çözüm değil.
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