Derbi kapalı gişe oynanacak

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan derbi öncesinde Fenerbahçe'den bilet açıklaması geldi.

TÜM BİLETLER TÜKENDİ

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, satışa sunulan biletlerinin tamamının tükendiği belirtildi ve şu ifadeleri kullandı:

"Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 13. haftasında Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında 3 Aralık 2016 Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın tüm biletleri tükenmiştir.

Taraftarlarımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz."

BEŞİKTAŞLILAR DA BİLETLERİ KISA SÜREDE SATIN ALMIŞTI

Maçta takımlarını desteklemek için Ülker Stadı'na gidecek olan Beşiktaşlı taraftarlar da kendileri için satışa sunulan biletleri çok kısa bir süre içerisinde tüketmişti.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 'kapalı gişe' oynanacak.