 ‘Çocuklara iyi bir maç dilerim’ – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    ‘Çocuklara iyi bir maç dilerim’

    ‘Çocuklara iyi bir maç dilerim’
    F.Bahçe'den sezon başında Flamengo'ya transfer olan Diego Ribas, derbide kelimelerin önemsiz olduğunu vurguladı. Lig TV'ye konuşan Brezilyalı yıldız, "Bu büyük maçta yer aldım, motivasyon için konuşmaya gerek yok. Çocuklara iyi bir maç diliyorum. Ben hala bir Fenerbahçe taraftarıyım, tabii ki sarı-lacivertlileri destekliyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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