Advocaat'ın büyük gaf

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, yayıncı kuruluşun muhabirine açıklamalarda bulunurken, mücadelede isabetli şut olmamasıyla ilgili bilgiye katılmadığını söyledi ve "Robin van Persie'nin ortasında Souza'nın çektiği şut kaleyi buldu" dedi. Bunun üzerine muhabir "Peki maçı yorumlayalım" diyerek devam etmek isterken Hollandalı çalıştırıcının cevabı "Bu da maçla ilgili" oldu.

TOP YANDAN DIŞARIYA GİTMİŞTİ

Advocaat'ın kaleyi bulduğunu belirttiği şutta ise Persie'nin yerden ortasına ceza sahasına girer girmez yerden vuran Souza'nın şutu yandan dışarıya gitmişti.



İşte Advocaat'ın "kaleyi buldu" dediği o pozisyon:



