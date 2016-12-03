Advocaat'ın büyük gaf
Advocaat, Souza'nın dışarıya giden şutu için "Kaleye tutan bir şuttu" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, yayıncı kuruluşun muhabirine açıklamalarda bulunurken, mücadelede isabetli şut olmamasıyla ilgili bilgiye katılmadığını söyledi ve "Robin van Persie'nin ortasında Souza'nın çektiği şut kaleyi buldu" dedi. Bunun üzerine muhabir "Peki maçı yorumlayalım" diyerek devam etmek isterken Hollandalı çalıştırıcının cevabı "Bu da maçla ilgili" oldu.
TOP YANDAN DIŞARIYA GİTMİŞTİ
Advocaat'ın kaleyi bulduğunu belirttiği şutta ise Persie'nin yerden ortasına ceza sahasına girer girmez yerden vuran Souza'nın şutu yandan dışarıya gitmişti.
İşte Advocaat'ın "kaleyi buldu" dediği o pozisyon:
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:57
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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