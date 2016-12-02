Volkan varsa sorun yok
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'nin en büyük kozu Volkan Demirel! Sarı-lacivertliler, tecrübeli file bekçisi ile Kadıköy'de çıktığı 26 derbide yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe'deki 15. sezonunu geçiren 35 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmaların 18'inde galibiyet sevinci yaşadı, 8 beraberlik gördü.
KARTAL'IN KABUSU
Sarı-lacivertlilerin 1 numarası, Beşiktaş derbilerinde devleşiyor. Kariyeri boyunca siyahbeyazlılara karşı 25 kez F.Bahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, bu maçların 16'sında zafere uzandı. Kartal'a karşı 5 defa yenilgiyle sahadan ayrılan kaptan Volkan, 8 karşılaşmada da kalesine gole kapattı.
KARTAL'IN KABUSU
Sarı-lacivertlilerin 1 numarası, Beşiktaş derbilerinde devleşiyor. Kariyeri boyunca siyahbeyazlılara karşı 25 kez F.Bahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, bu maçların 16'sında zafere uzandı. Kartal'a karşı 5 defa yenilgiyle sahadan ayrılan kaptan Volkan, 8 karşılaşmada da kalesine gole kapattı.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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