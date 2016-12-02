 Volkan varsa sorun yok – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Volkan varsa sorun yok

    Volkan varsa sorun yok
    'in 13. haftasında oynanacak derbisi öncesi 'nin en büyük kozu Volkan Demirel! Sarı-lacivertliler, tecrübeli file bekçisi ile Kadıköy'de çıktığı 26 derbide yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe'deki 15. sezonunu geçiren 35 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmaların 18'inde galibiyet sevinci yaşadı, 8 beraberlik gördü.

    KARTAL'IN KABUSU
    Sarı-lacivertlilerin 1 numarası, Beşiktaş derbilerinde devleşiyor. Kariyeri boyunca siyahbeyazlılara karşı 25 kez F.Bahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, bu maçların 16'sında zafere uzandı. Kartal'a karşı 5 defa yenilgiyle sahadan ayrılan kaptan Volkan, 8 karşılaşmada da kalesine gole kapattı.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:40
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