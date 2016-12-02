Tahkim’den kötü haber
Galatasaray ile oynanan 11. hafta maçında kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'dan ceza alan F.Bahçe'ye kötü haber... Tahkim Kurulu, PFDK'nın Beşiktaş derbisi öncesi tribünlerin bir kısmına verdiği cezayı onayladı. Kadıköy'de yarın oynanacak derbide yasaklı tribünler şöyle: Migros Kale Arkası Üst Tribün A, B, C, D, E, F, alt I, J, K, L, M, N, Okul Açık Kale Arkası Üst A, B, C, D, E, F, G, H, alt I, J, K, L, M, N, O, P, Fenerium Üst B, C, Maraton Üst B, C, D.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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