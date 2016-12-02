 Tahkim’den kötü haber – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Tahkim’den kötü haber

    Tahkim’den kötü haber
    ile oynanan 11. hafta maçında kötü tezahüratlar nedeniyle 'dan ceza alan F.Bahçe'ye kötü haber... Tahkim Kurulu, PFDK'nın Beşiktaş derbisi öncesi tribünlerin bir kısmına verdiği cezayı onayladı. Kadıköy'de yarın oynanacak derbide yasaklı tribünler şöyle: Migros Kale Arkası Üst Tribün A, B, C, D, E, F, alt I, J, K, L, M, N, Okul Açık Kale Arkası Üst A, B, C, D, E, F, G, H, alt I, J, K, L, M, N, O, P, Fenerium Üst B, C, Maraton Üst B, C, D.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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