Sow, Beşiktaş'ı boş geçmiyor
Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, Spor Toto Süper Lig'de yarınki rakipleri Beşiktaş'a karşı oynadığı derbi maçları boş geçmedi.
Sarı-lacivertli ekibe 1 yıllık aranın ardından dönen Senegalli forvet, Beşiktaş'a karşı forma giydiği 7 maçta 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Sow ayrıca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında 5 Şubat 2012'de Beşiktaş'a karşı oynadı. Sow, Türkiye'deki ilk golünü de 2-0 kazandıkları derbide kaydetti.
- Sow'un Beşiktaş maçları
Moussa Sow'un Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlar şöyle:
2011-2012 sezonu:
25. hafta Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 0 (Yobo, Sow)
2012-2013 sezonu:
7. hafta Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0 (Sow, Gökhan Gönül 2)
24. hafta Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 2 (Sow 2)
2013-2014 sezonu:
13. hafta Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 3 (Emenike, Sow, Kuyt)
30. hafta Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Sow)
2014-2015 sezonu:
8. hafta Beşiktaş: 0- Fenerbahçe: 2 (Emenike, Sow)
25. hafta Fenerbahçe: 1- Beşiktaş: 0 (Sow)
- Derbi öncesi formda
Sow, derbi öncesi gösterdiği performansla göz doldurdu.
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında sezonun ilk "hat-trick"ini yapan Senegalli golcünün, geride kalan 12 haftada 4 golü bulunuyor.
Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile ligde Çaykur Rizespor'a attığı rövaşata golleriyle adından söz ettiren Sow, son zamanlardaki başarılı performansını derbide de sürdürmek istiyor.
- 160 maçta 93 gole katkı verdi
Moussa Sow, Fenerbahçe formasıyla oynadığı 160 maçta 93 gole doğrudan katkı yaptı.
Sarı-lacivertli formayla 4. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, tüm kulvarlarda 160 resmi maçta 65 kez fileleri havalandırdı. Sow, bu maçlarda 28 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:13
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Toplam 6
Yorum
tsahmet07 tff yöneticilerinin otel,barbekü masrafları her hafta trabzonspor tarafından karşılanıyor
- Aslan disipline!
Toplam 9
Yorum
mustafa Acilen,bu,hoca,gitmeli
- Volkan varsa sorun yok
Toplam 1
Yorum
abartmayın defans volkana iş bırakmıyor..gelen tek şutla gol yediğini biliyoruz.
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