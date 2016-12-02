 Sow, Beşiktaş'ı boş geçmiyor – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Sow, Beşiktaş'ı boş geçmiyor

    Sow, Beşiktaş'ı boş geçmiyor

    Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, Spor Toto Süper Lig'de yarınki rakipleri Beşiktaş'a karşı oynadığı derbi maçları boş geçmedi.

    Fenerbahçe'ye 2012'de Fransa'nın Lille takımından transfer olan Sow'un, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlardaki performansı dikkati çekiyor. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki hücum oyuncusu, bugüne dek Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 derbide de gol sevinci yaşadı.

    Sarı-lacivertli ekibe 1 yıllık aranın ardından dönen Senegalli forvet, Beşiktaş'a karşı forma giydiği 7 maçta 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.

    Sow ayrıca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında 5 Şubat 2012'de Beşiktaş'a karşı oynadı. Sow, Türkiye'deki ilk golünü de 2-0 kazandıkları derbide kaydetti.

    - Sow'un Beşiktaş maçları

    Moussa Sow'un Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlar şöyle:

    2011-2012 sezonu:

    25. hafta Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 0 (Yobo, Sow)

    2012-2013 sezonu:

    7. hafta Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0 (Sow, Gökhan Gönül 2)

    24. hafta Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 2 (Sow 2)

    2013-2014 sezonu:

    13. hafta Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 3 (Emenike, Sow, Kuyt)

    30. hafta Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Sow)

    2014-2015 sezonu:

    8. hafta Beşiktaş: 0- Fenerbahçe: 2 (Emenike, Sow)

    25. hafta Fenerbahçe: 1- Beşiktaş: 0 (Sow)

    - Derbi öncesi formda

    Sow, derbi öncesi gösterdiği performansla göz doldurdu.

    Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında sezonun ilk "hat-trick"ini yapan Senegalli golcünün, geride kalan 12 haftada 4 golü bulunuyor.

    Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile ligde Çaykur Rizespor'a attığı rövaşata golleriyle adından söz ettiren Sow, son zamanlardaki başarılı performansını derbide de sürdürmek istiyor.

    - 160 maçta 93 gole katkı verdi

    Moussa Sow, Fenerbahçe formasıyla oynadığı 160 maçta 93 gole doğrudan katkı yaptı.

    Sarı-lacivertli formayla 4. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, tüm kulvarlarda 160 resmi maçta 65 kez fileleri havalandırdı. Sow, bu maçlarda 28 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:13
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