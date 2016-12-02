Sow, Beşiktaş'ı boş geçmiyor

Fenerbahçe'ye 2012'de Fransa'nın Lille takımından transfer olan Sow'un, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlardaki performansı dikkati çekiyor. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki hücum oyuncusu, bugüne dek Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 derbide de gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli ekibe 1 yıllık aranın ardından dönen Senegalli forvet, Beşiktaş'a karşı forma giydiği 7 maçta 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Sow ayrıca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında 5 Şubat 2012'de Beşiktaş'a karşı oynadı. Sow, Türkiye'deki ilk golünü de 2-0 kazandıkları derbide kaydetti.

- Sow'un Beşiktaş maçları

Moussa Sow'un Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlar şöyle:

2011-2012 sezonu:

25. hafta Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 0 (Yobo, Sow)

2012-2013 sezonu:

7. hafta Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0 (Sow, Gökhan Gönül 2)

24. hafta Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 2 (Sow 2)

2013-2014 sezonu:

13. hafta Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 3 (Emenike, Sow, Kuyt)

30. hafta Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Sow)

2014-2015 sezonu:

8. hafta Beşiktaş: 0- Fenerbahçe: 2 (Emenike, Sow)

25. hafta Fenerbahçe: 1- Beşiktaş: 0 (Sow)

- Derbi öncesi formda

Sow, derbi öncesi gösterdiği performansla göz doldurdu.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında sezonun ilk "hat-trick"ini yapan Senegalli golcünün, geride kalan 12 haftada 4 golü bulunuyor.

Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile ligde Çaykur Rizespor'a attığı rövaşata golleriyle adından söz ettiren Sow, son zamanlardaki başarılı performansını derbide de sürdürmek istiyor.

- 160 maçta 93 gole katkı verdi

Moussa Sow, Fenerbahçe formasıyla oynadığı 160 maçta 93 gole doğrudan katkı yaptı.

Sarı-lacivertli formayla 4. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, tüm kulvarlarda 160 resmi maçta 65 kez fileleri havalandırdı. Sow, bu maçlarda 28 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.