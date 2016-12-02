Sow: "Beşiktaş'a karşı oynamaktan keyif alıyorum"

Ünlü futbolcu LİG TV mikrofonlarına şu açıklamayı yaptı:



- Büyük bir karşılaşma bizi bekliyor. Önemli bir derbiye çıkacağız. Çok iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum.Beşiktaş da çok iyi bir takım.Geçmiş sezondan bu yana performanslarını iyi bir şekilde sürdürmeyi başarmış bir takım izliyoruz itiraf etmek lazım Beşiktaş'tan bahsederken.Ama son birkaç maça baktığımızda sezon başına kıyasla çok daha iyi bir durumdayız.



-Daha iyi bir form durumu yakaladık ve çok iyi bir karşılaşmanın izleyenleri beklediğini düşünüyoruk.3 puana ihtiyacımız var. Umarım şampiyonluk yolunda bizim için çok önemli olacak bu 3 puanı almayı başarırız.Kişisel olarak değerlendirecek olursam özellikle son dönemde kendimi çok iyi hissediyorum. İyi bir ritm yakaladım.Kendimi son dönemde çok iyi hissediyorum.



-Belki en başta zamana ihtiyacımız oldu bu tempoya ulaşabilmek için. Ama şu anda çok çok iyi olduğumu söyleyebilirim. Son karşılaşmada 3 gol attım.Bundan dolayı tabii ki mutluyum.Ama o tabi geçmişte kaldı.O sayfayı ben çevirdim şu anda. Tamamen Beşiktaş maçına konstantre olmuş durumdayım.Takım halinde iyi durumdayız.Umarım ben de her zamanki gibi Beşiktaş karşılaşmalarında olduğu gibi takımıma bu maçta da elimden gelen en büyük katkıyı verebilirim.Belki bir asist olur belki bir gol olur. Neden olmasın.Belki bir istatistikle de katkı sağlayabilirim çok güzel olur benim için. Ama bunların dışında en önemlisi Fenerbahçe'nin kazanması.



- Kadıköy'de oynuyoruz galibiyete gerçekten ihtiyacımız var.Sahaya çıktığım her karşılaşymada takımıma bir artı sağlamayı hedefliyorum.Her şeyden önce kafamda bu var.Ben bir forvet oyuncusuyum.Forvet oyuncusunun da yapması gereken iş gol atmaktır.En iyi sağlabileceğimiz artı gol atmak şeklinde olabilir.



-Beşiktaş'ta 2 yıl önce arkadayım Dembam Ba forma giydi. Onun orada forma giymiş olması da benim daha motive ediyor. Mutluyum Beşiktaş'a karşı her maçta forma giydiğim için. Beşiktaş beğendiğim bir takım ve onlara karşı oynamaktan keyif alıyorum. Seyircimizin Galatasaray maçında oluşturduğu atmosfer muhteşemdi.O ambiansın aynısını hatta daha iyisini yapmalarını bekliyorum. Daha iyisi niye olmasın?Galatasaray'a karşı müthiş bir ambians oluşturdular"