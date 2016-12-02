Son şansların Emenike!’
Üç gün izinli olarak Nijerya'ya giden ve kafasını sıfırlayarak dönen Emenike, bir an önce kendini gösterdi gösterdi, göstermedi yolcu! Başkan Aziz Yıldırım'ın, "Bir insan Advocaat'ı da çıldırtıyorsa, sorun ondadır" diyerek Emenike'ye devre arasına kadar süre tanıdığı, aksi halde kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Scout sayısı 3’e indirildi
Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
Son şansların Emenike!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.