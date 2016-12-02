 Son şansların Emenike!’ – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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HEPSİ
    02 Aralık 2016, Cuma
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    Son şansların !’

    Son şansların Emenike!’
    Üç gün izinli olarak Nijerya'ya giden ve kafasını sıfırlayarak dönen Emenike, bir an önce kendini gösterdi gösterdi, göstermedi yolcu! Başkan Aziz Yıldırım'ın, "Bir insan Advocaat'ı da çıldırtıyorsa, sorun ondadır" diyerek 'ye devre arasına kadar süre tanıdığı, aksi halde kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:48
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