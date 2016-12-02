Öne geçen kaybetmiyor

Tüm Türkiye'nin beklediği F.Bahçe-Beşiktaş derbisine sayılı günler kala ilginç istatistikler ortaya çıkıyor. Ezeli rakiplerin son 21 resmi maçında ilk golü atan yalnızca iki kez kaybetti. Bu maçlarda öne geçen taraf 15 kez galip gelirken, 4 maç berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler ilk golü attığı maçların 11'ini, Beşiktaş ise 4'ünü kazandı.