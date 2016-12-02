Öne geçen kaybetmiyor
Tüm Türkiye'nin beklediği F.Bahçe-Beşiktaş derbisine sayılı günler kala ilginç istatistikler ortaya çıkıyor. Ezeli rakiplerin son 21 resmi maçında ilk golü atan yalnızca iki kez kaybetti. Bu maçlarda öne geçen taraf 15 kez galip gelirken, 4 maç berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler ilk golü attığı maçların 11'ini, Beşiktaş ise 4'ünü kazandı.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Scout sayısı 3’e indirildi
Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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