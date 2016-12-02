Lens yüzde 99 yok
Derbide oynayıp oynamayacağı merak edilen Lens, nihayet dün takımla idmana çıktı. Ancak bu Hollandalı yıldızın derbide oynayacağı anlamına gelmiyor. Bugün de güç testine tabi tutulacak olan Lens, sonuçlar olumlu çıksa bile çok büyük ihtimalle riske edilmeyecek; belki ilk 18'e alınacak, ihtiyaç duyulursa son 10-15 dakika oynayacak. Doktorlar, "Lens'in adalesindeki yırtık tamamen iyileşti. Ancak vücut, arızalı bölgeyi koruma adına refleks olarak başka bölgeyi zorluyor; bu da yeni sakatlık riski doğurabilir. Bunu göze alamayız" diyorlar.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
Lens yüzde 99 yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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