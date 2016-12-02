 Lens yüzde 99 yok – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    yüzde 99 yok

    Lens yüzde 99 yok
    Derbide oynayıp oynamayacağı merak edilen Lens, nihayet dün takımla idmana çıktı. Ancak bu Hollandalı yıldızın derbide oynayacağı anlamına gelmiyor. Bugün de güç testine tabi tutulacak olan , sonuçlar olumlu çıksa bile çok büyük ihtimalle riske edilmeyecek; belki ilk 18'e alınacak, ihtiyaç duyulursa son 10-15 dakika oynayacak. Doktorlar, "Lens'in adalesindeki yırtık tamamen iyileşti. Ancak vücut, arızalı bölgeyi koruma adına refleks olarak başka bölgeyi zorluyor; bu da yeni sakatlık riski doğurabilir. Bunu göze alamayız" diyorlar.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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