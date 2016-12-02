 Herkesin bir cd'si var – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Herkesin bir cd'si var

    Herkesin bir cd'si var

    ’ın tüm maçlarını izleyen Advocaat ve kurmayları, rakibin artı ve eksilerinin anlatıldığı bir CD hazırladı. Çoğaltılan CD’ler, evde de çalışılmak üzere bütün futbolculara dağıtıldı.

    , derbisine 'şampiyonluk maçı' ciddiyetinde hazırlanıyor. Hazırlıklar sadece idmanla sınırlı değil. Gerek teknik kadro, gerekse de futbolcular gecegündüz ders çalışıyor.

    Teknik direktör Dick Advocaat ile yardımcıları Mario Been ve Cor Pot, Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı tüm maçları mercek altına aldı. Kafa kafaya veren üçlü, rakibin artı ve eksi yönlerini rapor edip bir CD hazırladı, sonra da bunları çoğaltıp futbolculara verdi.

    ZAAFLARINI KULLANIN
    Dün idman öncesi takımıyla bir toplantı yapan Advocaat, herkesten bu CD'leri evlerine götürüp çalışmalarını istedi. Defans oyuncularını rakibin tehlikeli adamlarına karşı uyaran tecrübeli hoca, forvet elemanlarına ise Beşiktaş savunmasının zaaflarını anlattı.

    ŞANSA BIRAKAMAYIZ
    Advocaat, "Telafisi olmayan bir maça çıkacağız. Kazanmaktan başka çaremiz yok ve işi asla şansa bırakamayız. Herkes CD'sini iyi çalışsın, maç içinde bire bir eşleşecekleri rakiplerini ezberlesin. Unutmayın, galibiyet bize sadece 3 puan kazandırmayacak, şampiyonluğun kapısını açacak" diye konuştu.

    Kurt hoca, derbide Van Persie'yi daha çok topla buluşturmak için oyun şablonları hazırladı. RvP; Sow ve Alper'le oynamanın performansını yükselttiğini söyledi.



    Emre BOL
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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