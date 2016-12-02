 Fener’in ‘Yiğit’i – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Fener’in ‘Yiğit’i

    Fener’in ‘Yiğit’i

    Gençler’e kaybedilen maçtan çok konuşulan isim Yiğithan’dı 18 yaşındaki oyuncu, futboluyla gelecek adına umut saçtı.

    'nda önceki gün 'ne 2-1 yenilen 'de gündem ... 2.5 ay önce profesyonel lisansı çıkarılan ve oynadığı ilk maçta rakip fileleri havalandıran 18 yaşındaki futbolcu, camianın yüzünü güldüren isimlerden oldu. 10 yaşında Derince Belediyespor'dan Fenerbahçe altyapısına getirilen 1.94'lük oyuncu, savunmadaki başarılı futboluyla kupa sınavının öne çıkanlarındandı. Asıl görev yeri önlibero olmasına rağmen Neustadter ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayan Yiğithan, başarılı performansıyla tam puan aldı. Genç futbolcu, karşılaşmanın ardından teknik direktör Advocaat tarafından da tebrik edildi.

    Yiğithan Güveli kimdir ?
    Doğum tarihi: 16. 05. 1998
    Doğum Yeri: İstanbul
    Boyu: 1.94
    Kilosu: 85
    Millilik sayısı: 12
    Başarıları: U-15, U-16 Türkiye Şampiyonu, U-13 İstanbul Şampiyonu.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
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