Fener’in ‘Yiğit’i
Gençler’e kaybedilen maçtan çok konuşulan isim Yiğithan’dı 18 yaşındaki oyuncu, futboluyla gelecek adına umut saçtı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen F.Bahçe'de gündem Yiğithan Güveli... 2.5 ay önce profesyonel lisansı çıkarılan ve oynadığı ilk maçta rakip fileleri havalandıran 18 yaşındaki futbolcu, camianın yüzünü güldüren isimlerden oldu. 10 yaşında Derince Belediyespor'dan Fenerbahçe altyapısına getirilen 1.94'lük oyuncu, savunmadaki başarılı futboluyla kupa sınavının öne çıkanlarındandı. Asıl görev yeri önlibero olmasına rağmen Neustadter ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayan Yiğithan, başarılı performansıyla tam puan aldı. Genç futbolcu, karşılaşmanın ardından teknik direktör Advocaat tarafından da tebrik edildi.
Yiğithan Güveli kimdir ?
Doğum tarihi: 16. 05. 1998
Doğum Yeri: İstanbul
Boyu: 1.94
Kilosu: 85
Millilik sayısı: 12
Başarıları: U-15, U-16 Türkiye Şampiyonu, U-13 İstanbul Şampiyonu.
Yiğithan Güveli kimdir ?
Doğum tarihi: 16. 05. 1998
Doğum Yeri: İstanbul
Boyu: 1.94
Kilosu: 85
Millilik sayısı: 12
Başarıları: U-15, U-16 Türkiye Şampiyonu, U-13 İstanbul Şampiyonu.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:35
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Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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