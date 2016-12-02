Fenerbahçe ilk yarıları seviyor
Ligde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-lacivertli takımda ilk 12 haftanın en golcü oyuncuları Van Persie (6) ve Sow (4) oldu.
Son 4 lig maçında rakip filelere toplamda 15 gol gönderen Kanarya, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.
Ligde toplam 28 kez fileleri sarsan F.Bahçe, bu sezon en çok golü (7'şer kez) 16-30 ve 31-45. dakikalarda atarken, en çok golü (3 kez) maçların son 15 dakikasında yedi.
Son 4 lig maçında rakip filelere toplamda 15 gol gönderen Kanarya, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.
Ligde toplam 28 kez fileleri sarsan F.Bahçe, bu sezon en çok golü (7'şer kez) 16-30 ve 31-45. dakikalarda atarken, en çok golü (3 kez) maçların son 15 dakikasında yedi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:58
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Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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