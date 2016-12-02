 Fenerbahçe ilk yarıları seviyor – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    ilk yarıları seviyor

    Fenerbahçe ilk yarıları seviyor
    Ligde yarın 'ı konuk edecek sarı-lacivertli takımda ilk 12 haftanın en golcü oyuncuları Van Persie (6) ve Sow (4) oldu.
    Son 4 lig maçında rakip filelere toplamda 15 gol gönderen Kanarya, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.
    Ligde toplam 28 kez fileleri sarsan F.Bahçe, bu sezon en çok golü (7'şer kez) 16-30 ve 31-45. dakikalarda atarken, en çok golü (3 kez) maçların son 15 dakikasında yedi.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:58
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