Derdin ne!
“Ne antrenmanda varsın ne maçta, geldiğinden beri bu takıma hiç katkın yok. Bu halin seni hiç rahatsız etmiyor mu? Derdin nedir, bu halin nedir!”
Fenerbahçe'de sezonun transferdeki ene büyük hayal kırıklığı olan Gregory van der Wiel, kupada Gençlerbirliği karşısında bulduğu forma şansını da kötü kullandı. 1.5 ay aradan sonra sahaya çıkan Hollandalı futbolcu, yine tel tel döküldü.
'HİÇBİR FAYDAN YOK'
Teknik direktör Dick Advocaat, bir süredir fizik-güç idmanlarıyla performansını arttırma uğraşı verdiği Van der Wiel'in bu bitik halini görünce çılgına döndü. Tecrübeli çalıştırıcı, vatandaşına maçtan sonra herkesin gözü önünde Hollandaca bağırdı çağırdı!
Dick Advocaat'ın, "Ne antrenmanda varsın ne maçta. Sana verdiğim şansları kullanamıyorsun. Geldiğinden beri bu takıma hiçbir katkın yok. Bu halin seni de rahatsız etmiyor mu? Doğrusu beni çok ediyor. Yine gezip durdun, faydalı hiçbir şey yapmadın. Futbolu mu unuttun söyle bana. Derdin nedir, bu halin nedir!" diyerek Van der Wiel'i fırçaladığı öğrenildi.
KUPADA DA DÖKÜLDÜ; İŞİ BİTTİ!
Çok çalıştığını ve formayı Şener'den kapacağını iddia eden Van der Wiel, G.Birliği karşısında yokları oynadı. Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı futbolcudan devre arasında kendisine kulüp bulmasını istemiş, menajeri Mino Raiola'yı İstanbul'a çağırmıştı.
CEZA SOLDA SIFIR
Model sevgilisi Rose Bertram ile birlikte katolog çekimleri için izinsiz İsviçre'ye giden Gregory van der Wiel'e 75 bin euro ceza kesilmişti. Van der Wiel'in, Hollandalı futbolcular Demy de ZeEuw ve Eljero Elia ile birlikte kurduğu spor giyim markası için gerçekleştirilen çekimlerden çok ciddi bir kazanç elde ettiği öğrenildi.
Emre BOL
'HİÇBİR FAYDAN YOK'
Teknik direktör Dick Advocaat, bir süredir fizik-güç idmanlarıyla performansını arttırma uğraşı verdiği Van der Wiel'in bu bitik halini görünce çılgına döndü. Tecrübeli çalıştırıcı, vatandaşına maçtan sonra herkesin gözü önünde Hollandaca bağırdı çağırdı!
Dick Advocaat'ın, "Ne antrenmanda varsın ne maçta. Sana verdiğim şansları kullanamıyorsun. Geldiğinden beri bu takıma hiçbir katkın yok. Bu halin seni de rahatsız etmiyor mu? Doğrusu beni çok ediyor. Yine gezip durdun, faydalı hiçbir şey yapmadın. Futbolu mu unuttun söyle bana. Derdin nedir, bu halin nedir!" diyerek Van der Wiel'i fırçaladığı öğrenildi.
KUPADA DA DÖKÜLDÜ; İŞİ BİTTİ!
Çok çalıştığını ve formayı Şener'den kapacağını iddia eden Van der Wiel, G.Birliği karşısında yokları oynadı. Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı futbolcudan devre arasında kendisine kulüp bulmasını istemiş, menajeri Mino Raiola'yı İstanbul'a çağırmıştı.
CEZA SOLDA SIFIR
Model sevgilisi Rose Bertram ile birlikte katolog çekimleri için izinsiz İsviçre'ye giden Gregory van der Wiel'e 75 bin euro ceza kesilmişti. Van der Wiel'in, Hollandalı futbolcular Demy de ZeEuw ve Eljero Elia ile birlikte kurduğu spor giyim markası için gerçekleştirilen çekimlerden çok ciddi bir kazanç elde ettiği öğrenildi.
Emre BOL
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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