Derbi kapalı gişe oynanacak
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'den bilet açıklaması yapıldı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan derbi öncesinde Fenerbahçe'den bilet açıklaması geldi.
TÜM BİLETLER TÜKENDİ
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, satışa sunulan biletlerinin tamamının tükendiği belirtildi ve şu ifadeleri kullandı:
"Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 13. haftasında Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında 3 Aralık 2016 Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın tüm biletleri tükenmiştir.
Taraftarlarımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz."
BEŞİKTAŞLILAR DA BİLETLERİ KISA SÜREDE SATIN ALMIŞTI
Maçta takımlarını desteklemek için Ülker Stadı'na gidecek olan Beşiktaşlı taraftarlar da kendileri için satışa sunulan biletleri çok kısa bir süre içerisinde tüketmişti.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 'kapalı gişe' oynanacak.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:36
- Mücadeleye devam
Toplam 34
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bordom Mehmet Ekiciye ayak uydurabilecek oyuncumuz yok desek daha doğru olmaz mı?
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 15
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54 muharrem usta ve Ersun Yanal el ele takımı sıradan bir takım haline getiriyor tebrikler
- El Clasico rekabetinde Real Madrid önde
Toplam 2
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zeki Real madrid Barcayi ezer gecer..Reale yatirin parayi pisman olmazsiniz..Barca ayni Trabzonspor gibi ruh yok
Derbi kapalı gişe oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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