 Derbi kapalı gişe oynanacak – Fotomaç – 02 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Derbi kapalı gişe oynanacak

    Derbi kapalı gişe oynanacak

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'den bilet açıklaması yapıldı.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan derbi öncesinde Fenerbahçe'den bilet açıklaması geldi.

    TÜM BİLETLER TÜKENDİ

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, satışa sunulan biletlerinin tamamının tükendiği belirtildi ve şu ifadeleri kullandı:

    "Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 13. haftasında Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında 3 Aralık 2016 Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın tüm biletleri tükenmiştir.

    Taraftarlarımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz."

    BEŞİKTAŞLILAR DA BİLETLERİ KISA SÜREDE SATIN ALMIŞTI

    Maçta takımlarını desteklemek için Ülker Stadı'na gidecek olan Beşiktaşlı taraftarlar da kendileri için satışa sunulan biletleri çok kısa bir süre içerisinde tüketmişti.

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 'kapalı gişe' oynanacak.

    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi kapalı gişe oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.