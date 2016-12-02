 ''Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz'' – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    ''Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz''

    ''Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz''

    Başkanı , 'nin kurulmasının kanunlaşmasındaki katkılarından dolayı ve 'a bir kez daha teşekkür etti.

    Kulüp dergisinin bu aykı sayısına konuşan Yıldırım, 3 Temmuz Akademisi ve Tesisleri'nin ise gelecek 5-10 yıl içinde Gebze'de yükseleceğini bildirirken, taraftarın son dönemdeki tribün desteğinin sürmesini istedi.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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