''Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz''
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulmasının kanunlaşmasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a bir kez daha teşekkür etti.
Kulüp dergisinin bu aykı sayısına konuşan Yıldırım, 3 Temmuz Fenerbahçe Akademisi ve Tesisleri'nin ise gelecek 5-10 yıl içinde Gebze'de yükseleceğini bildirirken, taraftarın son dönemdeki tribün desteğinin sürmesini istedi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:58
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