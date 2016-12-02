 ''Çok formdayız'' – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    ''Çok formdayız''

    ''Çok formdayız''

    Sezon başına oranla çok iyi durumda olduklarını savunan Sow, derbide ’a gözdağı verdi.

    'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, kulüp dergisinin aralık ayı sayısında yer alan röportajında, form grafiklerini övdü. Sow, "Maçlara iyi başlıyor, iyi bitiriyoruz. İşimize iyi konsantre olduk. Galibiyet serisini tüm maçlarda korumayı hedefliyoruz" diyerek derbisini de boş geçmeyeceklerini ima etti. F.Bahçe'ye dönüş nedenini, "Şampiyonluk için" diye yanıtlayan 30 yaşındaki yıldız, attığı röveşata golleri için, "Röveşatalar benim işim. Devamı da gelecek inşallah" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
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