''Çok formdayız''
Sezon başına oranla çok iyi durumda olduklarını savunan Sow, derbide Beşiktaş’a gözdağı verdi.
Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, kulüp dergisinin aralık ayı sayısında yer alan röportajında, form grafiklerini övdü. Sow, "Maçlara iyi başlıyor, iyi bitiriyoruz. İşimize iyi konsantre olduk. Galibiyet serisini tüm maçlarda korumayı hedefliyoruz" diyerek Beşiktaş derbisini de boş geçmeyeceklerini ima etti. F.Bahçe'ye dönüş nedenini, "Şampiyonluk için" diye yanıtlayan 30 yaşındaki yıldız, attığı röveşata golleri için, "Röveşatalar benim işim. Devamı da gelecek inşallah" değerlendirmesinde bulundu.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:41
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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