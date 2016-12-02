 Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 02 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    derbi hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı

    , Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve duran top çalışmasıyla devam eden antrenmanın tam sahadaki taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

    Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, ve 'in katılmadığı ifade edildi.

    Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını bitiren siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.