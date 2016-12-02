Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve duran top çalışmasıyla devam eden antrenmanın tam sahadaki taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in katılmadığı ifade edildi.
Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını bitiren siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:08
- Mücadeleye devam
Toplam 34
Yorum
bordom Mehmet Ekiciye ayak uydurabilecek oyuncumuz yok desek daha doğru olmaz mı?
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 15
Yorum
54 muharrem usta ve Ersun Yanal el ele takımı sıradan bir takım haline getiriyor tebrikler
- El Clasico rekabetinde Real Madrid önde
Toplam 2
Yorum
zeki Real madrid Barcayi ezer gecer..Reale yatirin parayi pisman olmazsiniz..Barca ayni Trabzonspor gibi ruh yok
Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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